Nog steeds zijn veel slachtoffers van mensenhandel onzichtbaar

De aanpak van mensenhandel is de afgelopen jaren flink verbeterd, maar nog steeds blijven veel slachtoffers onzichtbaar voor hulpinstanties. Op de Europese dag tegen Mensenhandel meldt nationaal rapporteur en oud-topman van het Openbaar Ministerie Herman Bolhaar dat slechts één op de vijf slachtoffers in beeld is bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha).

Geschat wordt dat in Nederland elk jaar tussen de vijf- en zevenduizend vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer worden van mensenhandel.

Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn de grootste groep als het gaat om mensenhandel en juist zij verdwijnen uit beeld. Ze werken steeds vaker thuis of in hotels en daar zijn ze minder goed zichtbaar voor de politie en hulpinstanties.

Er zijn ook zorgen over het aantal minderjarige asielzoekers dat zonder ouders naar Nederland komt en uit asielzoekerscentra verdwijnt. Dat waren er 160 in 2015 en twee jaar later al 360. Rapporteur Bolhaar weet niet waar deze kinderen blijven, "maar ik heb geen reden om gerust te zijn".