Hoekstra zegt bezoek aan Saudi-Arabië af om zaak-Khashoggi

Minister Hoekstra zegt zijn bezoek aan Saudi-Arabië af. Hij zou volgende week naar een investeerdersconferentie in de hoofdstad Riyad gaan, maar dat gaat niet door vanwege de zaak-Khashoggi.

Eerder noemde Hoekstra de berichten over de journalist die in Turkije verdween na een bezoek aan het Saudische consulaat al zeer verontrustend. En dinsdag zei hij dat het "niet in de rede ligt" dat hij afreist, maar dat een definitief besluit later deze week zou vallen.

Dinsdag pleitten ook veel Kamerleden er al voor dat de minister van Financiën van het bezoek zou afzien. Het vermoeden bestaat dat Khashoggi met medeweten van het Saudische regime is vermoord.

Hoekstra zei steeds dat hij nauw contact zou houden met Buitenlandse Zaken en dat er een geloofwaardig onderzoek moest komen. Zometeen gaat er een brief naar de Kamer met de precieze beweegredenen van de minister om van het bezoek af te zien. Ook de Franse minister Le Maire maakte vanochtend bekend dat hij niet gaat en eerder zegden al andere gasten af.

2,6 miljard export

Saudi-Arabië staat op plek 28 van de lijst met landen waarnaar Nederland exporteert, achter de Verenigde Arabische Emiraten en Portugal en voor Australië en Roemenië.

Nederland exporteerde vorig jaar twee keer zoveel naar Saudi-Arabië (2,6 miljard euro) als andersom (1,3 miljard).