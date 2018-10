Marcel Boekhoorn wil HEMA overnemen

Wie is Marcel Boekhoorn?

Marcel Boekhoorn (58) is een ondernemer met een belang in een hele trits bedrijven. Met een geschat vermogen van 1,8 miljard stond hij vorig jaar op plek 9 in de Quote 500-lijst van rijkste Nederlanders. Hij verdiende honderden miljoenen met de verkoop van Telfort aan KPN in 2005. Hij is eigenaar van onder meer Ouwehands Dierenpark en heeft ook een groot belang in de High Tech Campus Eindhoven. Daarnaast sponsort hij al jaren voetbalclub NEC.