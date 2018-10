Unilever krikt prijzen op, maar krijgt aandeelhouders niet aan het juichen

Voedingsmiddelen- en zeepgigant Unilever verkoopt meer, maar kan nog niet voldoen aan de hoge verwachtingen van aandeelhouders. De onderliggende omzet steeg met 3,8 procent, terwijl analisten op een half procent meer hadden gerekend.

Unilever staat onder druk om beter te presteren. De prijzen van producten worden verhoogd, er komen nieuwe producten op de markt en vooral in Azië probeert het bedrijf te groeien.

Topman Paul Polman verhoogde eerder de groeiambities van het bedrijf. De komende jaren wil het bedrijf 3 tot 5 procent groeien, maar voor heel 2018 komt Unilever net onder de 3 procent uit.

Argentinië

Het bedrijf heeft bovendien flink last van wisselkoersen, vooral in Argentinië. De waarde van de Argentijnse peso is hard gedaald en de prijzen van deodorant, zeep, ijs en andere Unilever-producten stegen in Argentinië met 34 procent. Dat heeft de verkoop geen goed gedaan. Gemakshalve heeft Unilever de omzet in Argentinië daarom uit de cijfers gehaald. Unilever rapporteert altijd in euro's.

Op de beurs daalde het aandeel Unilever vanochtend met zo'n 1,5 procent.

Verhuizing

In de kwartaalupdate rept Unilever-topman Paul Polman met geen woord over de locatie van het nieuwe hoofdkantoor. Unilever heeft nu nog een hoofdkantoor in Londen en Rotterdam en zou volledig naar Rotterdam komen. Dat besluit werd twee weken geleden ingetrokken, onder druk van Britse aandeelhouders.

Een Britse journalist sprak Polman gisteren op een congres en vroeg hem of hij spijt had van de keus voor Rotterdam. Polman zegt geen spijt te hebben. "Een van de zaken met leiderschap is, ga je voor de moeilijke of makkelijke weg. Wij kiezen er voor om de moeilijke, juiste weg te kiezen en niet de makkelijkere."

Unilever praat de komende tijd met aandeelhouders over de kwestie en komt dan met een nieuw voorstel.