VS vindt geen bewijs voor manipulatie van Chinese munt

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft geen bewijs gevonden voor manipulatie van de koers van de yuan door China. President Trump heeft China daar meerdere malen van beschuldigd. Het land zou de waarde van de munt kunstmatig laag houden, om zo de export te stimuleren.

Hoewel er volgens een rapport van het ministerie geen bewijs is gevonden voor manipulatie, blijft China nog wel op een soort officieus verdachtenlijstje staan. Minister van Financiën Mnuchin blijft "bijzonder bezorgd" over het Chinese gebrek aan transparantie over het valutabeleid.

De Verenigde Staten en China zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De landen heffen hoge tarieven op elkaars producten. Trump wil onder meer bereiken dat het honderden miljarden dollars tellende handelstekort met China fors omlaag gaat. De waarde van de yuan is sinds het uitbreken van die handelsoorlog gedaald, waardoor Chinese producten goedkoper zijn geworden.