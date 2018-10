Meld Misdaad Anoniem start campagne in strijd tegen illegale dierenhandel

Met een nieuwe campagne probeert Meld Misdaad Anoniem dierenhandelaren en -liefhebbers te bewegen om illegale handel in wilde dieren en planten te melden bij de autoriteiten. Voor de campagne werkt de anonieme kliklijn samen met de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie.

Volgens de bedenkers van de campagne gebeurt deze wildlife crime niet alleen ver weg, maar wordt ook in Nederland illegaal gehandeld in bijvoorbeeld beschermde reptielen, vogels, zoogdieren en koraal, die via het illegale circuit terechtkomen bij liefhebbers. Soms lijken ze op papier legaal gevangen of gefokt, maar zijn de papieren vervalst. Bovendien worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden vervoerd en overleeft een groot deel het transport niet.

Kopers en verkopers in de Nederlandse dierenhandel weten mogelijk meer van dit soort illegale praktijken. Het zou hen bijvoorbeeld op kunnen vallen dat een bepaalde diersoort ineens volop verkrijgbaar is voor een opvallend lage prijs, of wellicht vermoeden ze dat zogenaamd gefokte dieren eigenlijk uit het wild komen.

De nieuwe campagne wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds, dat al jaren aandacht vraagt voor de bestrijding van wildlife crime.

Zagen van de bedreigde zaagvis

"Meldingen van getuigen zijn onmisbaar om misstanden te kunnen opsporen", zegt Rob de Rijck, landelijk officier van justitie Milieu. "Maar we snappen dat het handelscircuit een klein wereldje is, en dat mensen misstanden daarom liever anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem."

De politie vroeg begin dit jaar via het tv-programma Opsporing Verzocht nog de hulp van het publiek bij de zoektocht naar schedels van hertzwijnen en zagen van de bedreigde zaagvis. Dat leverde toen ruim zestig tips op.