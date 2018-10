Bokser Alvarez tekent 'lucratiefste sportcontract ooit'

De Mexicaanse profbokser Saul 'Canelo' Alvarez heeft een bijzonder lucratief contract getekend bij streamingdienst DAZN. De wereldkampioen in het middengewicht van de boksbonden WBA en WBC krijgt ruim 317 miljoen euro voor elf gevechten, die worden uitgezonden via DAZN.

De gevechten zijn uitgespreid over een periode van 5 jaar. "Ik voel me vereerd. Dit is een historisch contract", laat de 28-jarige Mexicaan weten.

New York Yankees

De Amerikaanse sportzender ESPN meldt dat de verbintenis van Alvarez het lucratiefste contract is in de sporthistorie. Honkballer Giancarlo Stanton had het vorige record in handen met een dertienjarig contract bij New York Yankees ter waarde van 280 miljoen euro.

Alvarez verloor slechts een van zijn 53 profgevechten. Alleen de Amerikaan Floyd Mayweather was hem in 2013 de baas. Het eerste duel van Alvarez op basis van zijn contract is op 15 december tegen de Brit Rocky Fielding.