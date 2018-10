Voorlopig geen vooruitgang in brexit-onderhandelingen

Er komt geen nieuwe top in november waarop afspraken over een brexit-deal worden gemaakt, hebben de EU-leiders vanavond in Brussel besloten.

Pas als EU-onderhandelaar Barnier zegt dat er "beslissende vooruitgang" is geboekt, wordt een nieuwe top georganiseerd. Voorafgaand aan de top waren de regeringsleiders al niet erg optimistisch dat er binnenkort een brexit-deal ligt.

De brexit staat gepland voor 29 maart. De afgelopen maanden is vooruitgang geboekt in gesprekken, maar de grens tussen Ierland en Noord-Ierland blijft een obstakel. Die grens moet open blijven en de vraag is hoe dat kan samengaan met de brexit.