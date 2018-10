Eva Jinek wint Sonja Barend Award voor interview Denk-politicus

Onder de tien genomineerden waren Adriaan van Dis en Coen Verbraak. Van Dis was genomineerd voor zijn gesprek met de Britse acteur Stephen Fry over zijn leven. Verbraak was in de race voor zijn interview in het programma Kijken in de ziel met de gereformeerde predikant Floris van Binsbergen. Van Dis eindigde als tweede, Verbraak als derde.

Van der Laan

Het was de tiende keer dat de interviewprijs, georganiseerd door de VARAgids, werd uitgereikt. Vorig jaar won Janine Abbring de award voor haar gesprek in Zomergasten met de zieke burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.