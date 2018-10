Eerlijke Groningers brengen geld verwarde man naar politie

Na een oproep van de politie Groningen hebben mensen ruim duizend euro naar het politiebureau gebracht. Het geld is afkomstig van een verwarde man, die gisteren briefjes van twintig en vijftig euro rondstrooide.

Volgens een ooggetuige vlogen omstanders direct op het geld af. Daardoor ontstond zelfs even een verkeersopstopping.

De biljetten die nog op straat lagen, werden door agenten meegenomen. Daarna vroeg de politie via Facebook alle betrokkenen om het gevonden geld bij het bureau in te leveren. Daaraan gaven sommigen gehoor.

"We zijn echt blij met de mensen die het geld teruggebracht hebben. We hopen dat nog veel meer mensen zich bedenken en afstand doen van het geld. Besef alsjeblieft wel dat de verwarde man het mogelijk in de toekomst zelf nodig zou kunnen hebben."

Voor welk bedrag de man aan bankbiljetten op straat heeft gegooid, is niet duidelijk, meldt RTV Noord.