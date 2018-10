Rijnreisjes in gevaar door laagwater: 'Er moet echt water bij'

Feenstra Rijn Lijn moet ook cruises over de Rijn aanpassen, simpelweg omdat de schepen niet meer overal veilig kunnen komen. "Er moet wel wat water bijkomen", zegt directeur Nico Arnts. Geluk bij een ongeluk is dat het seizoen voor nu bijna is afgelopen; november is altijd een rustige maand. "Volgende week gaan de eerste schepen naar de kant. En tot dan redden we het wel."

Maar, geeft Arnts toe: de komende weken worden spannend. De feestmaand is voor de branche een belangrijke periode, dus moet er voor die tijd regen vallen. "We kijken steeds hoe het ervoor staat en of we nog wat kunnen verwachten. Maar als het eenmaal gaat regenen, is het peil zo weer op orde."

Sijbrands is iets somberder, al heeft ook hij goede moed dat het goedkomt. "We hebben echt een week of twee nodig om de rivieren op een normale stand te krijgen", denkt hij. "Maar negen van de tien keer gaat het in november wel regenen. Laten we daar van uitgaan, dat is voor iedereen beter."