16 jaar geëist tegen verdachte schietpartij beachclub Best

Tegen een 40-jarige verdachte van een dodelijke schietpartij bij een club in Best is 16 jaar celstraf geëist. Het slachtoffer werd begin november op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise doodgeschoten. De verdachte wordt ook een poging tot doodslag op een beveiliger ten laste gelegd.

In de nacht van de schietpartij was bij de club een salsafeest aan de gang. Daarbij kwam het meermalen tot opstootjes tussen verschillende groepen bezoekers. Tegen het eind van het feest gingen de feestvierders op de parkeerplaats voor de club met elkaar op de vuist.

Door het hoofd

Een man rende daarbij op de verdachte af, maar werd tegengehouden door een beveiliger. De verdachte pakte zijn wapen en schoot de man die op hem was afgestormd, door zijn hoofd. Daarmee nam hij volgens het OM niet alleen het risico zijn slachtoffer te doden, maar ook de beveiliger.

De verdachte zegt dat hij handelde uit noodweer. Hij had een wapen bij zich omdat hij signalen had gekregen dat het autobedrijf van zijn zoon zou worden overvallen, meldt Omroep Brabant.

Camerabeelden

Hij zou de bewuste avond bang zijn geworden door het agressieve gedrag van een groep bezoekers en was daarom in zijn auto gaan zitten. Toen er volgens hem 20 à 30 mensen op hem afkwamen, stapte hij uit en haalde hij de trekker over.

Onder meer op basis van camerabeelden van die avond acht de officier van justitie het relaas van de verdachte niet geloofwaardig. De uitspraak is over twee weken.