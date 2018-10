Lange pinnen moeten dijken beter beschermen tegen extreem hoog water

In Amsterdam moet een nog niet eerder toegepaste techniek ervoor gaan zorgen dat een waterkerende dijk steviger wordt. Door er enorme stalen pinnen in aan te brengen, wordt de Ringdijk in de wijk Watergraafsmeer van binnenuit vastgenageld aan de ondergrond.

In onderstaande video kun je zien hoe de nieuwe techniek voor stevigere dijken zorgt: