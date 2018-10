75 kilo mortierbommen gevonden in kelderbox Hoofddorp

In de garagebox van een appartementencomplex in Hoofddorp is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Er lag 275 kilo knalvuurwerk, waaronder 75 kilo mortierbommen. Zo'n bom heeft een explosiekracht die te vergelijken is met die van een granaat.

Volgens de politie had het vuurwerk een 'niet te overziene explosie' kunnen veroorzaken. Agenten kwamen de voorraad op het spoor toen ze afgelopen nacht door een voorbijganger werden getipt over een sterke wietgeur die uit een woning kwam.

Verdachte warmtebron

Toen er met een warmtecamera een verdachte warmtebron was waargenomen, besloot de politie de 39-jarige bewoner van zijn bed te lichten. In het huis werd een dertigtal wietplanten gevonden, maar de grootste vondst deden de agenten in de garagebox. Daar lag een flink aantal dozen met vuurwerk.

De bewoner is meegenomen voor verhoor. Het vuurwerk is in beslag genomen en de wietplantage is ontmanteld.