Staffan De Mistura vertrekt als VN-gezant voor Syrië

VN-gezant Staffan de Mistura stapt eind november op als VN-bemiddelaar in Syrië. Dit heeft hij vandaag aangekondigd tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over de crisis in Syrië.

De Italiaans-Zweedse diplomaat De Mistura was vier jaar lang speciaal Syrië-gezant voor de Verenigde Naties. Hij moest de vele strijdende partijen in Syrië aan tafel zien te krijgen om afspraken te maken over de beëindiging van de oorlog.

Hij slaagde erin enkele bijeenkomsten te organiseren, maar zonder tastbaar resultaat. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt.

Assad aan winnende hand

De burgeroorlog in Syrië heeft al aan circa 350.000 mensen het leven gekost. Het regime van president Assad is, dankzij de steun van Rusland en Iran, aan de winnende hand.

Groepen rebellen houden nog stand tegen de regering in de noordelijke provincie Idlib en in enkele uithoeken in het noordoosten van het land.