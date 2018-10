Politie pakt jonge inbrekersbende in Baarn op

In Baarn zijn vanmorgen vroeg zeven jongens en mannen aangehouden die in korte tijd bij veel huizen zouden hebben ingebroken, zowel in Baarn als in Soest. De verdachten zijn tussen de 16 en 20 jaar.

Nadat het zevental was gearresteerd, vonden agenten in hun woningen telefoons, tablets, laptops, alarmpistolen, sieraden en horloges. De spullen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Tandenstokersmethode

De verdachten, die volgens de politie in georganiseerd verband werkten, maakten gebruik van de 'tandenstokersmethode', meldt RTV Utrecht. Daarbij worden tandenstokers tussen de voordeur en de deurpost gestoken, zodat inbrekers kunnen zien of de bewoners thuis zijn gekomen of niet.

De politie begon in april een onderzoek omdat er sinds het begin van het jaar veel inbraken werden gemeld in woningen in Baarn en Soest. De mannen werden aangehouden op zeven verschillende locaties.

De recherche sluit niet uit dat nog meer mensen worden opgepakt.