Tweede Kamer wil Europees onderzoek naar mogelijke moord Khashoggi

Premier Rutte moet er tijdens de Europese top in Brussel voor pleiten dat de Europese landen gezamenlijk een onafhankelijk onderzoek instellen naar de mogelijke moord op de Saudische journalist Khashoggi. De Tweede Kamer nam een motie met deze boodschap aan vlak voor het vertrek van Rutte naar Brussel.

Officieel staat het onderwerp van de betrokkenheid van Saudi-Arabië bij de verdwijning van de journalist niet op de agenda, zei Rutte in de Kamer. Of er een officieel besluit over een EU-onderzoek genomen gaat worden staat dus niet vast, maar hij verwacht wel dat de regeringsleiders het er onderling over zullen hebben.

De Tweede Kamer wil ook dat Rutte met de andere Europese landen afspreekt om geen wapens meer te leveren aan Saudi-Arabië vanwege de verdwijning van Khashoggi en de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië. De wapens worden gebruikt tegen de bevolking van Jemen, zegt de Tweede Kamer.

De Europese top is vandaag en morgen in Brussel. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de brexit.