Zijn deze jonge Nederlanders de wereldleiders van de toekomst?

"Ik wil werkgevers in de top en daarbuiten vragen om gebruik te maken van de vaardigheden van Syrische vluchtelingen. Hun talenten kunnen we hier heel goed gebruiken. Ik focus me op ambachtelijke vakken, bijvoorbeeld timmerlieden."

Bankasli heeft uit eerste hand meegemaakt hoe moeilijk het is om een baan te vinden of iets op te zetten in een nieuw land. "Ik ben zelf nog jong en heb de taal snel geleerd. Maar mijn vader wilde een eigen bedrijf opzetten en ik zal niet snel vergeten hoe moeilijk dat was, omdat hij gebonden was aan bureaucratische integratieregels."

Belangrijkste vraagstukken

Bernard Dingemans (34) is manager bij L'Oréal en ging voor het eerst naar de top in 2015 in Bangkok, samen met tientallen andere jonge werknemers van het schoonheidsbedrijf. "Daar raakte ik geïnspireerd om zelf iets te doen, om de wereld beter te maken."

Terug in Nederland kwam hij op het idee om een kappersopleiding voor vluchtelingen op te zetten. "De vluchtelingencrisis is een van de belangrijkste vraagstukken van nu en de toekomst."