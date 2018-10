Aanhouding voor geweldsincident in Delft

In het onderzoek naar de geweldsincidenten in Delft is een man van 21 uit Zoetermeer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij een incident bij een coffeeshop in de binnenstad van Delft, begin oktober.

Op 8 oktober kreeg de politie 's ochtends vroeg een melding van een man die met een wapen bij een coffeeshop in het centrum stond. Toen de politie aankwam op de Breestraat, sloeg de verdachte op de vlucht. Daarbij hebben de agenten op hem geschoten.

Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat de man die nu in Zoetermeer is opgepakt mogelijk de bestuurder was van de vluchtauto die bij het incident is gebruikt. Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Veel zorgen bewoners

De afgelopen maanden waren er meerdere schietincidenten in en rond de Breestraat. Burgemeester Van Bijsterveldt sprak dit weekend op het stadskantoor met bezorgde inwoners van Delft over de reeks gewelddadige incidenten. Ze zei na afloop dat veel mensen zorgen hebben over hun veiligheid.