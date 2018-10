'Hackersgroep bereidt aanval op energiecentrales Oost-Europa voor'

De hackers zouden hebben geprobeerd in te breken door onder meer phishing-mailtjes te sturen waarin een virus was verstopt. Ook zouden ze op zoek zijn geweest naar computers die vanaf het internet te benaderen waren, om vervolgens verder te zoeken in het netwerk van het bedrijf.

"Het gaat om een geavanceerde aanval, en het doel van de aanvallers is om zo lang mogelijk onopgemerkt te blijven", zegt Maasland. "Ze hebben uitgebreid onderzoek kunnen doen bij meerdere organisaties in de energiesector."

Daarbij werd informatie buitgemaakt over de werking van energiecentrales. "Alles wijst er op dat deze aanvallers informatie probeerden om vervolgaanvallen te kunnen doen. We durven wel te zeggen dat dat ter voorbereiding van verdere aanvallen was."

Sandworm

De Sandworm-hackers worden ook verantwoordelijk gehouden voor de grote NotPetya-virusuitbraak in 2016. Daarbij werden computers van geïnfecteerde bedrijven en organisaties platgelegd. Die virusuitbraak begon in Oekraïne maar richtte ook ver buiten de landsgrenzen schade aan, waaronder bij containerterminal APM in Rotterdam.