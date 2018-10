Ernstig gewonde bij schietincident in Rotterdam, verdachte op de vlucht

In Rotterdam is bij een schietpartij een persoon ernstig gewond geraakt. Het incident vond plaats op de Willem Ruyslaan in de wijk Kralingen.

De politie laat weten dat het slachtoffer in een auto zat. De persoon is van dichtbij neergeschoten. Volgens ooggetuigen zou er zeker elf keer zijn geschoten en heeft het incident alle kenmerken van een poging tot liquidatie.

Na de schietpartij vluchtte de verdachte op een scooter, waarmee hij later een aanrijding op de 's-Gravenweg veroorzaakte.

Hij vluchtte te voet weg bij de plek van de aanrijding. De politie is naar de verdachte op zoek en heeft onder meer een helikopter ingezet: "We zetten alles op alles om de verdachte aan te kunnen houden".

Mensen die getuige waren van het schietincident kunnen slachtofferhulp krijgen, zegt de politie.