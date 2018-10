Politie schiet bewoner huis Groningen neer

In het centrum van Groningen heeft de politie een bewoner in zijn huis neergeschoten. "Er was een bedreigende situatie ontstaan", zegt een politiewoordvoerder. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn.

Agenten gingen naar het huis van de 44-jarige man om zijn wapen af te nemen. Hij had dat wapen legaal in zijn bezit, maar moest dat inleveren vanwege zijn betrokkenheid bij een ruzie. De politie wil daarover verder niets kwijt, maar volgens ooggetuigen had de man zijn vriendin met het wapen bedreigd nadat hij haar uit huis had gezet.

Toen de agenten bij de man in huis waren, zou een bedreigende situatie zijn ontstaan. Een van de agenten schoot de man vervolgens neer.

De omgeving van het huis aan Tussen Beide Markten is afgezet voor onderzoek. De straat ligt tussen de Grote Markt en de Vismarkt, in het hart van de stad.