Trams en metro's in Amsterdam vanaf 1 januari op groene stroom

Trams en metro's in Amsterdam rijden vanaf 1 januari 2019 minimaal tien jaar op groene stroom die volledig afkomstig is uit Nederland. Dat maakte het Amsterdamse ov-bedrijf GVB bekend.

Energieleverancier Nuon gaat de stroom leveren. De energie wordt gewonnen door onder meer een windmolenpark op de Maasvlakte.

"Belangrijke sprong voorwaarts"

Amsterdam is niet de eerste stad waar trams en metro's op groene stroom gaan rijden. De Rotterdamse RET was bijvoorbeeld eerder met de overstap naar groene stroom.

In het aanbestedingstraject vroeg het GVB energiebedrijven nadrukkelijk een zo duurzaam mogelijk plan in te leveren, waarbij Nuon volgens het GVB het interessantste voorstel deed.

"De samenwerking is een belangrijke sprong voorwaarts voor Amsterdam en draagt zo ook nog eens direct bij aan de klimaatdoelstellingen van ons kabinet", zegt GVB-directeur Alexandra van Huffelen.

Vanaf 2025 wil het GVB klimaatneutraal zijn.

Concurrerende prijs

Momenteel is slechts 6,6 procent van alle opgewekte energie in Nederland duurzaam. In augustus bleek dat Nederlandse stroom de duurste groene stroom is van Europa. Duurzame energie uit het buitenland, bijvoorbeeld van Noorse waterkrachtcentrales, zou voordeliger zijn.

Het GVB stelt dat Nuon de stroom voor "een concurrerende prijs" gaat leveren.