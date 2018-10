Google gaat telefoonmakers geld vragen voor installeren appwinkel en apps

Fabrikanten die in de EU apps van Google willen voorinstalleren op Androidtelefoons, moeten daarvoor gaan betalen. De maatregel volgt nadat de Europese Commissie in juli het bedrijf een boete van ruim 4,3 miljard euro had opgelegd vanwege machtsmisbruik.

Het gaat om apps als Gmail, Google Maps en YouTube en om Googles appwinkel.

Google verplicht nu telefoonmakers om - als ze deze diensten gratis willen hebben - ook de browser Chrome en de app Google Zoeken te installeren. Volgens Brussel misbruikt Google op deze manier zijn macht, maar volgens het concern is dit nodig om de ontwikkeling en verspreiding van Android te kunnen financieren.

Brussel: dit hoeft niet

Met de nieuwe maatregelen beantwoordt het bedrijf de eisen van de commissie (het bedrijf moest binnen 90 dagen na bekendmaking van de boete reageren). Een woordvoerder zegt tegen Bloomberg dat Brussel echter niet van Google eist dat het geld gaat vragen voor het installeren van zijn diensten.

De wijzigingen leiden tot de vraag hoeveel Google gaat vragen aan de fabrikanten. En of telefoonmakers op hun beurt de kosten gaan doorberekenen naar klanten. De wijzigingen gelden vanaf 29 oktober.

Het installeren van Chrome - samen met de zoek-app - blijft gratis en niet verplicht. Hetzelfde geldt voor het gebruik van besturingssysteem Android.

Andere wijzigingen

Google eiste daarnaast van fabrikanten die apps wilden voorinstalleren dat ze geen aangepaste versies van Android zouden gebruiken die niet waren goedgekeurd door het bedrijf. Dat verandert nu ook.

Hiermee is de strijd tussen Google en de Europese Commissie nog niet klaar; het bedrijf gaat tegelijkertijd in beroep tegen het besluit. De verwachting is dat deze zaak nog jaren gaat duren.