AkzoNobel verkoopt minder verf maar verdient er meer aan

AkzoNobel heeft in het derde kwartaal weliswaar minder verf en coatings verkocht, maar er meer aan verdiend. Het bedrijf kiest bewust voor hogere winstmarges boven hogere volumes. De stijgende grondstofprijzen zijn doorberekend in de producten.

Bij de huis-tuin- en keukenverven lag de omzet lager, maar stegen de inkomsten. In opkomende markten als Turkije, Brazilië en Argentinië heeft het verf- en coatingsbedrijf last van de zwakkere koers van de lokale munten, waardoor de verdiensten terugliepen. AkzoNobel is sterk in de Turkse markt en marktleider in Brazilië en Argentinië.

Ook bij speciaalverf en coatings liep de omzet terug, door de aanhoudende druk in de scheepvaart en olie-industrie. In autolakken lagen de verdiensten ook iets lager door valutaschommelingen.

De kwartaalomzet daalde met 4 procent naar 2,3 miljard euro. De nettowinst steeg naar 301 miljoen euro, een toename van bijna 40 procent.

Banenverlies

De verfreus kondigt aan meer in te zetten op kostenbesparingen. In 2020 wil het bedrijf nog eens structureel 200 miljoen euro bezuinigen, bovenop de 100 miljoen die inmiddels is gerealiseerd. Aan de reorganisaties hangt een prijskaartje van eenmalig 350 miljoen euro.

Door de recente verkoop van de speciaalchemietak ligt de focus nu helemaal op verf en coatings. In opslag en distributie kan er efficiënter gewerkt worden, bijvoorbeeld met minder distributiecentra.

De efficiëntieslag zal banen gaan kosten. Topman Thierry Vanlancker kan nog niet zeggen hoeveel en waar en wil dat eerst overleggen met de Ondernemingsraad.

Bij AkzoNobel werken wereldwijd 35.000 mensen, van wie in Nederland 2500.