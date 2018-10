Bijzonder stamceltransport onder politiebegeleiding over de A4

Het transport moet supervoorzichtig gebeuren. De preparaten zitten in cassettes, die aan rails hangen in een groot vat. Dat is net zo groot als een standaardlift en weegt 1600 kilo.

In de container zit vloeibare stikstof die de temperatuur op min 160 graden houdt. De container, die woordvoerder Robert Heckert vergelijkt met een "megaboiler", moet in Leiden van de tweede verdieping naar beneden.

Sponningen

Timmerlui staan klaar om deuren uit de sponningen te halen als dat nodig is. Het bio-archiefsysteem (zoals de officiële naam luidt) gaat daarna in de vrachtauto van een bedrijf dat gespecialiseerd is in bijzonder vervoer. Die rijdt niet harder dan 60 km/u.

"We hebben er alles aan gedaan om risico's uit te bannen", zegt de woordvoerder. "Je wilt onderweg geen stikstof verliezen. Daarom is de weg al eerder verkend en hebben we een keer proefgereden."

Bulten

Er is gekeken of er geen wegwerkzaamheden zijn en alle bulten en kuilen zijn in kaart gebracht, schrijft Omroep West. Mocht de container onderweg toch gaan schudden waardoor stikstof ontsnapt, dan kunnen de vervoerders bijvullen op van tevoren bepaalde stopplekken.

Als het transport in Amsterdam is aangekomen, dan regelt een Portugees bedrijf de ontmanteling van het systeem.