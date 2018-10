Top-dj's verdienen gemiddeld ruim een half miljoen euro per week

Een internationale top-dj verdient gemiddeld 571.000 euro per week. Dat blijkt uit onderzoek van ING en 538 Nieuws, die het inkomen van de vijf welvarendste dj's onder de loep namen.

De dj's verdienen zo'n 80 procent van hun geld met liveshows. Overige verdiensten komen uit muziekrechten en opnames.

Samen waren de tien top-dj's van de wereld in 2017 goed voor 226 miljoen euro. Dat is een kleine 40 miljoen euro minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van Forbes. Volgens het zakenblad is de daling te verklaren door verzadiging van de markt.

Calvin Harris, Tiësto grootverdieners

De Schotse dj Calvin Harris was vorig jaar grootste verdiener met ruim 41 miljoen euro.

Verder staan er drie Nederlandse dj's in de top vijftien: Tiësto (28,7 miljoen euro), Martin Garrix (11,3 miljoen euro) en Afrojack (8,7 miljoen euro).

Niet de populairste dj's

De best betaalde dj hoeft niet de populairste dj te zijn. Tiësto, oftewel Tijs Verwest, is al jaren de meestverdienende Nederlandse dj, maar staat in de populariteitslijst van DJ Mag achter zijn landgenoten Hardwell, Armin van Buuren en Martin Garrix.

Calvin Harris staat in die lijst niet eens in de toptien.

De dj-wereld verzamelt zich vanaf vandaag tot en met zondag in Amsterdam voor het Amsterdam Dance Event. ADE is wereldwijd hetgrootste clubfestival op het gebied van elektronische muziek.