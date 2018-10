Wekdienst 17/10: EU-top over brexit en Amsterdam Dance Event van start

Goedemorgen!De leiders van de EU-landen praten verder over de brexit, maar een deal lijkt vooralsnog ver weg. In Amsterdam begint vandaag het Amsterdam Dance Event.

Het is bewolkt, met hier en daar een opklaring. Wel blijft het droog en is de temperatuur opnieuw hoog voor de tijd van het jaar: vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. De komende dagen is het iets kouder, maar blijft het voornamelijk bewolkt.