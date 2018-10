Man gewond bij schietpartij Valkenswaard

Bij een schietpartij in het Brabantse Valkenswaard is aan het eind van de avond een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij was aan de Feliciadal, in een woonwijk in het westen van Valkenswaard. De politie is op zoek naar een of meerdere daders die zijn gevlucht op een motor. Ze droegen donkere kleding en integraalhelmen.

Mensen worden gewaarschuwd geen actie te ondernemen als ze de verdachten zien. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De technische recherche doet sporenonderzoek.