Onderzoeksraad onderzoekt neerstorten vliegtuigje Onstwedde

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van een elektrisch vliegtuigje zaterdag in Onstwedde. De 55-jarige piloot uit Drachten kwam bij de crash om het leven.

Het ongeluk is van belang voor de Onderzoeksraad omdat het de eerste crash met een elektrisch toestel in Nederland is. De piloot maakte een promotievlucht met het ultralichte vliegtuigje van Dronten naar Stadskanaal.

Bij Onstwedde, niet ver van Stadskanaal, kwam het toestel in de problemen en stortte neer in een weiland. Door de brand die daarop volgde, werd het vliegtuig grotendeels vernield. De Onderzoeksraad heeft het wrak in beslag genomen voor technisch onderzoek, meldt RTV Noord.