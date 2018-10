Nog geen stroom en openbaar vervoer na overstromingen Zuid-Frankrijk

Inwoners van het gebied zijn boos omdat ze te laat gealarmeerd zijn over het naderende noodweer. Om die reden gaat de regering 1 miljoen euro investeren in nieuwe technologie waarmee de Franse weerdienst de intensiteit van het weer beter kan voorspellen, maakte de Franse premier Philippe vandaag bekend.

Volgens hem is er dit keer ook een weeralert uitgegaan, maar is daar niet adequaat op gereageerd omdat er zo vaak alarm wordt geslagen in die regio. "Dat is menselijk en het is een feit, maar we moeten onze procedures aanpakken en leren van wat er gebeurd is, zodat we de volgende keer beter voorbereid zijn", zei Philippe, die beloofde dat de communicatie met de lokale bevolking zal worden verbeterd.