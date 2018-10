VS: 60 jihadisten gedood bij luchtaanval in Somalië

Bij een luchtaanval in Somalië zijn 60 strijders van de terreurbeweging al-Shabaab gedood, zegt het Amerikaanse leger. Dat zou vrijdag zijn gebeurd in de buurt van de plaats Harardhere, in het midden van het land.

Harardhere ligt ongeveer 20 kilometer van de kust en stond vroeger bekend als uitvalsbasis voor Somalische piraten. Die zouden zijn gevlucht toen al-Shabaab de plaats in 2010 in bezit nam.

Volgens de Amerikanen zijn bij de aanval geen burgerslachtoffers gevallen. Het was vermoedelijk de dodelijkste luchtaanval in Somalië in bijna een jaar. In november vorig jaar kwamen bij een Amerikaanse luchtaanval ongeveer honderd strijders om.

Dit jaar hebben de Amerikanen in Somalië meer dan twintig luchtaanvallen uitgevoerd, onder meer met drones.

Troepenmacht

Al-Shabaab is verbonden aan al-Qaida en wil van Somalië een islamitische staat maken, waar de sharia strikt wordt toegepast. Rond 2010 had de groep een groot deel van het land in handen, waaronder de hoofdstad Mogadishu. In 2011 stuurde de Afrikaanse Unie een troepenmacht van 15.000 militairen, die de islamitische strijders wisten terug te dringen.

Sindsdien laat al-Shabaab vooral met terreuraanslagen van zich horen. Afgelopen zondag werd de aanslag van 14 oktober 2017 herdacht, waarbij bijna 600 doden vielen. Dat was de dodelijkste aanslag in de Afrikaanse geschiedenis.