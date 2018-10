Pompeo spreekt kroonprins over Khashoggi, Turkije zegt bewijs te hebben

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft in de Saudische hoofdstad Riyad gesproken met koning Salman en kroonprins Mohammed over de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Pompeo werd hartelijk verwelkomd en de gesprekken verliepen voor zover bekend in een goede sfeer.

"We zijn sterke en oude bondgenoten", zei kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Saudi-Arabië, tegen Pompeo. "We gaan onze uitdagingen gezamenlijk aan - in het verleden, nu en in de toekomst."

Pompeo heeft zelf niets over de ontmoeting gezegd. In een Amerikaanse verklaring staat dat Pompeo de zorgen van president Trump over de zaak-Khashoggi heeft benadrukt. Verder staat erin dat Pompeo en de kroonprins het erover eens zijn dat er een grondig, transparant en voortvarend onderzoek moet komen.

President Trump had Pompeo naar Riyad gestuurd om over de kwestie te praten. Vanavond spreekt hij nogmaals met de kroonprins, daarna reist hij door naar Turkije.

Turkije zou bewijs hebben

Intussen zegt Turkije bewijs te hebben van de moord op Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Dat meldt het persbureau AP op basis van een anonieme, hooggeplaatste Turkse functionaris. Waaruit dat bewijs bestaat, is niet duidelijk.

Khashoggi verdween nadat hij op 2 oktober bij het consulaat naar binnen was gegaan. Turkse onderzoekers hebben het gebouw negen uur lang doorzocht en zeggen dat er de afgelopen twee weken schilders bezig zijn geweest.

De onderzoekers gaan ook het huis van de consul bekijken. Direct na de verdwijning van Khashoggi zou er autoverkeer zijn geweest tussen het consulaat en het woonhuis. Consul Mohammad al-Otaibi is vanmiddag naar Riyad vertrokken, melden Turkse media.