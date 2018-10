Man met kogelwerend vest opgepakt in stadskantoor Utrecht

Op het stadskantoor van de gemeente Utrecht is vanmiddag een man aangehouden die zich verdacht gedroeg. Hij had een zware tas bij zich en droeg een kogelwerend vest. Hij zat in een wachtruimte.

Agenten in kogelwerende vesten zijn het gebouw bij het centraal station binnen gegaan om de man aan te houden. Dat ging allemaal rustig, zegt de politie. RTV Utrecht meldt dat omstanders op afstand werden gehouden.

Wie de man is en of hij iets van plan was, is nog niet duidelijk. Hij wordt door de politie gehoord.