Politie om tafel met zware criminelen Malmö over bendegeweld

De politie in de Zweedse stad Malmö heeft een ontmoeting gehad met negen zware criminelen. Met de bijeenkomst, die vorige week donderdag in het geheim werd gehouden, hopen de lokale autoriteiten een einde te maken aan de vele schietpartijen in de stad.

Bij de bespreking in een voetbalstadion waren negen criminelen aanwezig. De mannen zijn gemiddeld zo'n 22 jaar oud en lid van bendes in Malmö. Volgens Zweedse media zijn ze allemaal veroordeeld en zaten ze in hun proeftijd of waren ze vrij onder voorwaarden.

De criminelen gingen om de tafel met de politie, de gemeente en directie van de lokale gevangenis. "We hebben tegen ze gezegd dat we niet willen dat ze worden gedood, of iemand vermoorden", zei de politie erover. "We willen dat ze hulp krijgen."

'Sluta Skjut'

De ontmoeting maakt deel uit van het programma Sluta Skjut, wat 'Stop met Schieten' betekent. Het programma is geïnspireerd op initiatieven uit de Verenigde Staten, waar het bendegeweld door soortgelijk overleg op sommige plaatsen is verminderd.

Het idee is om de bendeleden duidelijk te maken dat ze in beeld zijn bij de politie en worden opgepakt als ze geweld blijven plegen. Tegelijkertijd wordt uitgelegd hoe ze aan een baan, onderwijs of huisvesting kunnen komen.

Criminelen willen hulp

Lokale media schrijven dat zes van de negen criminelen die bij de vergadering waren, hebben gezegd dat ze hulp willen van de overheid om uit de criminaliteit te stappen.

Deskundigen denken dat het programma het proberen waard is. Malmö kampt al jaren met veel bendegeweld. In de stad zijn dit jaar tot dusver elf jongemannen doodgeschoten. De afgelopen twee jaar hebben schietpartijen aan 26 mensen het leven gekost.

De Zweedse regering houdt geen cijfers bij over de etniciteit van de schutters, maar internationale media schrijven dat de meeste bendeleden in Zweden een migratieachtergrond hebben.