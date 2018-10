'Amerikaanse huurlingen pleegden in opdracht moorden in Jemen'

Amerikaanse huurlingen voerden in opdracht van een buitenlandse mogendheid moordmissies uit gericht tegen politici in Jemen. Dat meldt het Amerikaanse BuzzFeed News. Een onderzoeksjournalist van de website sprak met mannen die deelnamen aan de operaties.

Zij vertellen onder meer dat ze in opdracht van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een Jemenitische politicus probeerden te vermoorden. De VAE is lid van de Arabische gelegenheidscoalitie die in de burgeroorlog in Jemen tegen Houthi-rebellen vecht, met logistieke steun van de Verenigde Staten.

Het Arabische koninkrijk nam een Amerikaans bedrijf in de arm dat huursoldaten levert. De huurlingen, die bij naam worden genoemd in het artikel, zeggen dat ze maanden achtereen actief waren in Jemen en daar een aantal belangrijke figuren om het leven hebben gebracht.

Aanslag op politicus

Experts zeggen tegen BuzzFeed dat het nauwelijks voorstelbaar is dat de VS hier niet van op de hoogte was. De VAE is een bondgenoot en huurde een Amerikaans bedrijf in dat ervaren Amerikaanse veteranen in dienst heeft. Zij pleegden moorden in een oorlog die de VS op de voet volgt.

Het Amerikaanse leger levert inlichtingen en brandstof voor vliegtuigen aan de coalitie die onder leiding van Saudi-Arabië in Jemen vecht. Minister van Defensie Mattis heeft gezegd dat het doel van de VS is om het aantal burgerdoden in de oorlog te beperken.

Foto's en ander bewijsmateriaal

Amerikaanse huurlingen voerden in december 2015 een missie uit tegen Anssaf Ali Mayo, de leider van de islamistische Islah-partij in Jemen. Volgens de VAE is deze partij een terroristische organisatie, maar veel deskundigen zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat de partij een bedreiging vormt voor de VAE omdat die zich uitspreekt tegen de betrokkenheid van het land bij de burgeroorlog in Jemen.

Op de website van Buzzfeed staan dronebeelden van de moordactie gericht tegen Mayo en foto's en ander bewijsmateriaal van de missie van de huurlingen in Jemen.

De operatie werd overigens geen succes. Mayo overleefde de bomaanslag, en verdween een tijd van de radar. In 2016 werden wel andere politici van de Islah-partij om het leven gebracht.