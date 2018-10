'No deal' nog steeds mogelijk in cruciale fase brexit-gesprekken

"De belangen voor Nederland zijn groot", zegt minister Blok. "Wij zijn een grote handelsnatie en willen een zo soepel mogelijke afspraak." Die stelling wordt door al zijn collega's onderstreept.

De Franse minister Nathalie Loiseau laat nog wel weten dat Frankrijk zich voorbereidt op grenscontroles bij de Kanaaltunnel. De Nederlandse minister voegt daar even later in het Engels aan toe: "I hope for the best, but we prepare for the worst."