Bij een treinongeluk in Marokko zijn volgens Marokkaanse media zeker zes doden en 72 gewonden gevallen.

De trein was onderweg van de kustplaats Kénitra naar Casablanca. Hij ontspoorde rond 11.00 uur bij de plaats Bouknadel, op vijf kilometer van Rabat.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Lokale media zeiden in eerste instantie dat er twee treinen op elkaar waren gebotst, maar dat is door de autoriteiten tegengesproken.