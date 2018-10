Celstraf voor vrouw die verzon dat ze slachtoffer aanslagen Parijs was

Een vrouw die verzon dat ze slachtoffer was van de aanslagen in 2015 in Parijs, moet een half jaar de cel in. De overige achttien maanden van haar straf zijn voorwaardelijk.

De rechtbank veroordeelde de vrouw, Alexandra Damien, vooral voor oplichting van het fonds voor de slachtoffers van de aanslagen. Ze claimde bij het fonds zo'n 20.000 euro, onder meer voor een therapiesessie in een hotel in Normandiƫ.

De 33-jarige vrouw wilde op de avond van de aanslagen naar de bar Le Carillon gaan, maar ze veranderde van plan. Le Carillon was een van de plaatsen waar slachtoffers vielen. Volgens haar advocaat voelde Damien zich na de aanslagen schuldig.

Tegenstrijdigheden

Ze vroeg zich af of ze de slachtoffers had kunnen helpen en heeft zich ingebeeld dat ze op de plek van de aanslag was. Ze plaatste onder meer een foto van een litteken op haar elleboog op sociale media. Ze liep uiteindelijk tegen de lamp omdat er veel tegenstrijdigheden in haar verhaal zaten.

Damien gaf bij de behandeling van de zaak toe dat ze heeft verzonnen dat ze slachtoffer was. Ze bood in tranen haar excuses aan.

Op 13 november 2015 werden er in Parijs op meerdere plaatsen aanslagen gepleegd. Onder meer bij de concertzaal Bataclan en het Stade France. Er vielen 130 doden.