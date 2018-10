Begeleiding pleegouders ontvoerde baby Hannah faalde

Er zijn grote fouten gemaakt bij de begeleiding van de pleegouders van baby Hannah. Jeugdbescherming Brabant en pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg hebben forse steken laten vallen, schrijven twee inspecties aan de toenmalige pleegouders.

Het meisje werd in februari door haar biologische ouders ontvoerd op de parkeerplaats van de Lidl in Eersel. De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid deden onderzoek naar de kidnap.

Ze zijn verbaasd over enkele van de vele tekortkomingen. Zo moesten de pleegouders bijvoorbeeld zelf veiligheidsafspraken maken met de wijkagent.

Ook waren er binnen de betrokken organisaties geen afspraken over de omgang met een plaatsing op een geheim adres, zoals bij baby Hannah het geval was.

2x onervaren

Het onervaren pleeggezin kreeg een onervaren pleegzorgwerker. En risico's werden volgens de inspecties door de twee instanties verschillend ingeschat. En die twee overlegden niet met elkaar, schrijft Omroep Brabant.

De jeugdbeschermings- en de pleegzorginstantie hebben lering uit het onderzoek getrokken. Begin volgend jaar gaan de inspecties kijken of ze tevreden zijn over de maatregelen. Ook kondigen ze aan dat ze onverwacht langskomen om te checken of alles goed gaat.

De pleegmoeder bij wie baby Hannah werd ontvoerd, had eerder al voorspeld dat de biologische ouders het kind zouden meenemen. Ze had de zorginstanties daar ook al voor gewaarschuwd.