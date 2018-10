Hoofdofficier OM Zeeland-West-Brabant stopt na klachten personeel

Charles van der Voort, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant, legt zijn functie neer. Bij het parket klinken al lange tijd geluiden over een slechte werksfeer en een gebrek aan transparantie.

Afgelopen zomer stelde de landelijke leiding van het OM daarom een onderzoek in. Dat is onlangs afgerond. De resultaten zijn besproken met leidinggevenden in de regio Zeeland-West-Brabant, maar worden voorlopig niet openbaargemaakt.

Volgens het OM stopt Van der Voort per 15 november omdat hij het parket de ruimte wil bieden voor een nieuwe start.

Werksfeer verbeteren

Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en directeur bedrijfsvoering leggen voor het einde van het jaar hun functies neer, zodat er een nieuwe leiding kan worden benoemd. Daarnaast is er iemand aangesteld die gaat bekijken wat nodig is om de werksfeer te verbeteren.

NRC schreef in juli dat er vooral bij lager geplaatste medewerkers veel onbegrip is over de behandeling van officier van justitie Lucas van Delft. Hij werd in 2015 geschorst nadat hij een bedreiging aan zijn adres in scène had gezet.

Het OM zag af van strafrechtelijke vervolging en plaatste Van Delft als straf een tijdje als parketsecretaris op het parket in Rotterdam. Daar werkt hij inmiddels weer als officier van justitie. Collega's begrijpen niet waarom Van Delft er met zo'n lage straf van af is gekomen.