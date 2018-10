Nederlandse Van Oord bouwt mee aan groot windpark bij Westkapelle

Het Deense energiebedrijf Orsted heeft een contract gesloten met Van Oord en het Belgische GeoSea voor de bouw van het windpark Borssele 1+2. De Nederlandse baggeraar Van Oord wordt verantwoordelijk voor het leggen van de kabels. GeoSea wordt verantwoordelijk voor de fundering en de installatie van de windturbines.

Borssele 1+2 wordt een van de grootste windparken in Nederland, 23 kilometer uit de kust bij Westkapelle. In totaal zullen er 94 windturbines worden geïnstalleerd. Het nieuwe windmolenpark is goed voor de energiebehoefte van 1 miljoen huishoudens. De bouw staat gepland voor 2020 en zou dan datzelfde jaar klaar zijn.

Borssele 1+2 is nog maar het begin. Er wordt voor de Zeeuwse kust ook nog Borssele 3+4 gebouwd met nog eens 100 windmolens. De komende jaren volgen nog aanbestedingen voor een vijfde kavel in Borssele en twee windmolenparken voor de kust van Zuid- en Noord-Holland.