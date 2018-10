TomTom daalt op beurs, ook Volvo haakt af

TomTom, het van oorsprong Amsterdamse bedrijf van navigatiesystemen, is op de beurs hard onderuit gegaan na bekendmaking dat een eerder aangekondigde deal met Volvo niet doorgaat. TomTom zou de navigatieapparatuur voor nieuwe Volvo-modellen gaan leveren, een order waar 50 miljoen euro mee gemoeid was. Waarom de deal niet doorgaat, is niet bekendgemaakt.

Het aandeel TomTom dook kort na opening van de Amsterdamse beurs ruim 7 procent omlaag. En dat terwijl het bedrijf ook positieve cijfers presenteerde over de financiƫle prestaties dit jaar. Voor heel 2018 is de omzetverwachting opgetrokken van 825- naar 850 miljoen euro. Ook de winst zal - door verbeterde marges - hoger uitkomen.

Deze goede berichten kwamen naar buiten samen met de omzetcijfers over het derde kwartaal. De nettowinst kwam daarin uit op 17 miljoen euro terwijl vorig jaar in het derde kwartaal nog een verlies werd geleden van 1 miljoen.

Vorige maand kwam TomTom nog zeer negatief in het nieuws. Renault, Nissan en Mitsubishi maakten toen bekend dat ze in zee gaan met een concurrent van TomTom, techbedrijf Google. De drie stappen voor de boordcomputer over op de Android-software van Google. Het zorgde voor een enorme dreun op de beurs. Sommige analisten hadden het al over de doodsteek voor TomTom "want meer automerken gaan volgen".

Het aandeel TomTom verloor op die 18de september een kwart van zijn waarde, ook al omdat TomTom eerder had beweerd dat autofabrikanten niet bepaald dol waren op Google.

Volop vertrouwen

Vanochtend wilde het navigatiebedrijf vooral benadrukken dat er nog genoeg automakers zijn die volop vertrouwen hebben in de systemen van TomTom. Peugeot en BMW sloten onlangs deals met TomTom. "Deals die het bedrijf vooruithelpen", wordt TomTom-topman Harold Goddijn vanochtend geciteerd in het persbericht over de kwartaalcijfers.

De onderneming verwacht uiterlijk in het eerste kwartaal volgend jaar, maar mogelijk eerder, meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn divisie Telematics. TomTom onderzoekt de opties voor het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Volgens het bedrijf is er belangstelling van partijen die Telematics over willen nemen.