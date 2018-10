Zwangere Meghan en Harry overladen met felicitaties en cadeaus

Meghan en Harry zijn op bezoek in Australië. Tijdens hun eerste officiële reis als getrouwd stel werden ze daar door duizenden mensen opgewacht bij Sydney Opera House.

Harry bedankte in Sydney het publiek voor "het ongelooflijk warme welkom". "We konden ook echt geen betere plek bedenken om de aankomende baby, een jongen of meisje, aan te kondigen."

Het nieuws over de royal baby werd gisteren bekendgemaakt, toen Harry en Meghan al in Australië waren. Tijdens hun reis bezoeken ze verder Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland.