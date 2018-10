De Nachtwacht van Rembrandt wordt gerestaureerd. Het werk begint juli volgend jaar, heeft het Rijksmuseum in Amsterdam bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het schilderij uit 1642 wordt in de Nachtwachtzaal gerestaureerd, voor het oog van het publiek. De restauratie is ook live te volgen via de website van het Rijksmuseum.

"Het is belangrijk dat het schilderij ook goed bewaard blijft voor de volgende generaties", zei directeur Taco Dibbits.