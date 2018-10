Aantal meldingen euthanasie daalt, te vroeg voor trendbreuk

Het aantal gevallen van euthanasie daalt voor het eerst in jaren, dat bevestigt voorzitter Jacob Kohnstamm van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie naar aanleiding van berichtgeving in dagblad Trouw. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er 4575 euthanasiegevallen. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Sinds 2003 steeg het aantal gevallen van euthanasie elk jaar. Voorzitter Jacob Kohnstamm van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie zegt dat hij verrast is door de daling. "Met het oog op de vergrijzing was een stijging logisch geweest." Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk.

Een verklaring voor de daling is volgens Kohnstamm nattevingerwerk. Mogelijk speelt de griepgolf van het begin van het jaar een rol. Mensen die euthanasie overwogen zouden daardoor aan een natuurlijke dood zijn gestorven.

Twijfel over verklaring

Deze verklaring wordt in Trouw door een huisarts in twijfel getrokken. Volgens haar sterven vooral kwetsbare ouderen door de griepgolf. Euthanasie wordt vaak verleend aan kankerpatiƫnten. "Die zijn niet altijd oud en niet gevoeliger voor griep", zegt ze in de krant.

Een andere verklaring is mogelijk het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar vijf gevallen van euthanasie. "We horen van onze leden dat dokters kopschuw worden en krijgen die signalen ook van artsen", zegt Dick Bosscher van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in Trouw.

Kohnstamm noemt deze verklaring zeer onwaarschijnlijk. "Als een arts ervan overtuigd is dat er sprake is van ondragelijk lijden, acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat de arts het niet wil doen omdat hij bang is voor het Openbaar Ministerie. Ze doen het altijd zorgvuldig en naar eer en geweten" zegt Kohnstamm in het NOS Radio 1 journaal.