Middenberm-eik op A58 is Boom van het Jaar, maar kap dreigt

De uitslag van de Boom van het Jaar-verkiezing verandert volgens Van Beerendonk het standpunt van Rijkswaterstaat niet. "Het is een mooie eer voor een fraaie boom, maar de enige optie is kappen." Hij wijst op onderzoek dat de organisatie in aanloop naar de verbredingsplannen liet uitvoeren. "Wij gaan geen 3,5 miljoen euro belastinggeld uitgeven aan het aanpassen van het nabijgelegen viaduct, waardoor de boom kan blijven."

Toch houdt Rijkswaterstaat de deur op een kier. "Als er particulieren opstaan met een crowdfundingactie, waardoor er 3,5 miljoen euro aan particulier geld opgehaald wordt, dan willen wij de plannen heroverwegen."

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zegt in een reactie tegen de NOS dat de afgelopen jaren door alle betrokken partijen is gezocht naar een goede, betaalbare oplossing om de boom te sparen, maar dat die niet is gevonden. Ze wil met de betrokken partijen in overleg blijven om te kijken of er alsnog een oplossing kan worden gevonden.

Boom van het jaar

Noord-Brabanders die de boom een warm hart toedragen, meldden de Anneville-eik eerst voor de provinciale boomverkiezingen aan. Die won de boom, die ook al eens bezoek kreeg van een bomendokter, glansrijk.

In de eerste editie van Nederlands Boom van het Jaar versloeg de ongeveer 160 jaar oude boom ook de genomineerden van de elf andere provincies. Ruim 11.000 mensen brachten hun stem uit.