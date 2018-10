Wekdienst 16/10: terreurverdachten voorgeleid en militairen naar Sydney

Wat heb je gemist?

In Sittard is na een brand in een woonboerderij een drugslab ontdekt. Vermoedelijk werd daar cocaïne geproduceerd, maar omdat het te gevaarlijk is om het pand binnen te gaan, kan niet worden getest om welke drugs het precies gaat. Bij het blussen was er een explosie. De woonboerderij is zwaar beschadigd en wordt gesloopt.