Cocaïnewasserij ontdekt in woonboerderij Sittard na explosie

In een woonboerderij in Sittard is maandagavond vermoedelijk een cocaïnewasserij ontdekt. In de kelder van het pand was brand uitgebroken. Terwijl die werd geblust, was er een explosie. Daardoor raakte de voorgevel ontzet, het was voor de brandweer toen niet meer veilig genoeg om het pand nog binnen te gaan.

De politie werd ingeschakeld en die ontdekte nadat de brand geblust was de plek waar drugs worden geproduceerd. Uit tests zal moeten blijken of het inderdaad om cocaïne gaat. Een cokewasserij is een plek waar cocaïne die vermengd is met of verwerkt in een andere stof wordt teruggewonnen en klaar wordt gemaakt voor de verkoop. De politie vermoedt dat hier de drugs gedroogd.

In de loop van de nacht nog is begonnen met de sloop van het pand. Er is niemand aangehouden.