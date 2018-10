Nooit eerder werd deze octopus hier gefilmd

Barto wist meteen dat het een bijzonder zeedier was. "Ik heb weleens een octopus gezien in tropische gebieden, maar die schieten altijd meteen weg als je bij ze in de buurt komt. In de Nederlandse wateren heb ik nog nooit zo'n beest gezien."

De octopus zat op de zandbodem, op ruim 20 meter diepte. "En ik kon hem nog van dichtbij filmen ook. Dit is waar je het voor doet. Kicken!"